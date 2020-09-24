Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK´ta, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği'nden haklarında 7'şer yıl 6´şar aydan 15´er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Suriye uyruklu olan, 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, canlı bomba olması istenen tutuklu sanık Walid Halaf'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Temmuz 2018'de DEAŞ üyesi Suriyeli şüphelilerin bulunduğu eve düzenlediği operasyonda, 1´i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında `silahlı terör örgütüne üye olmak´ ve `örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme´ suçlarından 7'şer yıl 6´şar ay ile 15´er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede; örgüt üyelerinden oluşturulan 'WhatsApp' grubunda, bir DEAŞ terör örgütü üyesinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf´ın yapmasını istediği, kabul etmemesi durumunda ailesinin öldürüleceği iddia edilerek, tehdit edildiği ortaya çıktı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Eylül 2019'daki duruşmasında, tutuklu sanıklardan Amer Abdulkerim Zeidan ile Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın tahliyesine karar verildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında ise tutuklu sanık Walid Halaf ve avukatlar yer aldı. Mahkeme heyeti, Abdulkerim Zeidan ve Sulaf A.'nın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi. Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılması kararlaştırıldı. Tutuklu sanık Walid Halaf da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-24 13:05:32



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