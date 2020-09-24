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GMİS Genel Başkanı Yeşil: Maden ocaklarında vaka sayıları düşüşe geçti

DHA

GMİS Genel Başkanı Yeşil: Maden ocaklarında vaka sayıları düşüşe geçti


Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocaklarında koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü söyledi.
GMİS Genel Başkanı Yeşil, TTK'ya ait maden ocaklarında geçtiğimiz haftalarda 42 işçinin testinin pozitif çıktığını 203 madencinin ise filyasyon çalışması sonucunda karantina altına alındığını söyledi. Koronavirüse yakalanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Yeşil, iyileşenlerle birlikte vaka sayılarının düşüşe geçtiğini söyledi. Bunun kendilerini mutlu ettiğini ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Yeşil, şunları kaydetti: "Kentte vakalar biraz yüksek ama Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda bu sayılar düştü. Bu sayılarda büyük oranda iyileşmeler oldu. Kurallara uyulduğu sürece bu sayıların önüne geçeceğiz. Bizim ve yetkililerin uyarıları Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda dikkate alındı ve vaka sayılarında düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz hafta 42 olan pozitif vaka ve 203 arkadaşımız filyasyona alınmıştı. Sayıların düşmesi tabii ki bizleri sevindiriyor. Ben iş arkadaşlarımıza kurallara uydukları ve özverili çalıştıkları için teşekkür ediyorum."
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2020-09-24 15:11:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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