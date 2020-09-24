Zonguldak'ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı

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Zonguldak'ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (K.İ.M.) ekiplerince 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatıldı. Olayla ilgili Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.

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