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Parmaklarında tabancadan örnek bulundu, 'Cinayeti ben işlemedim' dedi

DHA

Parmaklarında tabancadan örnek bulundu, 'Cinayeti ben işlemedim' dedi


Gürkay GÜNDOĞANCüneyt ÖZFİDAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Burhan Karakuş'un (34) yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Parmaklarında tabancadan swap örnekleri çıkan U.O. (26), eşinin kendisini Karakuş ile aldattığını daha önce öğrendiğini; ancak cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü.
Olay, 19 Eylül'de, Ereğli Dedeler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş'un, yol kenarında, yanında tabancayla cansız bedeni bulundu. Olayı araştıran jandarma ekipleri, intihar gibi gösterilmek istenen cinayet olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Jandarma, olay gecesi birlikte alkol aldığı arkadaşları U.O., E.K. (26) ve K.O.'yu (22) gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'delilleri karartma' ve 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklandı.
'EŞİMİN BURHAN İLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM'
Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan U.O., savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. U.O., eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm. Burhan eşime `Ne yapıyorsun can´ yazmış. Eşim de `Yemek hazırlıyorum can´ yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. `Beni seviyor musun´ mesajıma `Bunu gözlerine bakarak söylesem´ diye yazdı. Ardından `U. bu akşam yok, yola gidecek can´ yazdım. Burhan ise `Akşama yanındayım´ mesajı attı. Burhan´ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.
Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten U.O., "Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan´a 'U.´nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan´a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler" diye konuştu.
Olayın meydana geldiği gece Burhan Karakuş'un da olduğu arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını; ancak kendisinin saat 23.00 sıralarında yanlarından ayrıldığını öne süren U.O., evde uyurken gelen telefonla Karakuş'un öldüğünü öğrendiğini iddia etti. 
Diğer şüpheliler E.K. ve K.O. da ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay saatinde Burhan Karakuş ile birlikte olmadıklarını öne sürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-24 15:20:30

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