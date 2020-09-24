Tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Alaplı’da yaşanan olayda TIR'ın sıkıştırması üzerine yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ters dönen patpat sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhan Tan (48) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, Alaplı Onurlu köyü mevkisinde, seyir halindeyken Yığılca üzerinden gelen tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıktı ve fındık tarlasına yuvarlanıp ters döndü.

Kazada yaralanan Burhan Tan, çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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