İşadamı Zeki Yurtbay vefat etti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iş adamı Zeki Yurtbay vefat etti.

Türkiye 'nin önemli ve başarılı iş adamları arasında yer alan Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu ve Delta Tuğla Fabrikası’nın sahibi olan 83 yaşındaki Zeki Yurtbay, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesinin memleketi Çaycuma'da defnedileceği öğrenildi.

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