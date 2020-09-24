E- Sınav artık Kdz. Ereğli’de yapılabilecek

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un İlçede MEBE Sınav Merkezi oluşturulması yönündeki girişimleri meyvesini verdi. Bundan sonra Sürücü Adayları ile Ustalık ve Kalfalık sınavlarına girecek olan vatandaşlar, Zonguldak’a gitmek zorunda kalmayacak.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bir süredir ESınav Merkezi konusunda sürdürdüğü çalışmaların olumlu sonuçlandığını bildirdi. Bozkurt, Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi’nde oluşturulan ESınav Merkezi’nin bugünden itibaren hizmete girdiğini müjdeledi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sürücü adayları ESınavları ile Ustalık ve Kalfalık ESınavları için İlçemizde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nde oluşturulan E Sınav Merkezi bugün itibariyle hizmete girmiştir. Merkezin açılmasıyla birlikte,her yıl Ereğli ve Alaplı ilçelerimizde Ehliyet Sınavları ile Ustalık ve Kalfalık ESınavlarına girmek için Zonguldak’ta bulunan ESınav Merkezine gitmek zorunda kalan yaklaşık 5 bin kişi, ESınav hizmetini ilçemizde alacaktır. Adaylar, ESınav uygulaması sayesinde, randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek ve sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebileceklerdir. ESınav Merkezimiz, ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu vesileyle ilçemizde sınava girecek sürücü, usta ve kalfa adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.