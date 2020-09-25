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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tayini çıkan personele veda yemeği

İHA

Tayini çıkan personele veda yemeği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından tayini çıkan personele veda yemeği düzenledi.
Çaycuma İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda düzenlenen veda yemeği; Tekirdağ İl Müftülüğüne Şube Müdürü olarak atanan Raşit Bayraktar, Gökçebey İlçe Müftülüğüne Şube Müdürü olarak atanan Erdal Saraç, Bartın İl Müftülüğüne Din Hizmetleri Uzmanı olarak atanan Mustafa Adanur ile Devrek İlçe Müftülüğüne Din Hizmetleri Uzmanı olarak atanan Ramazan Eren ayrıca TDV Çaycuma Şube Yönetim Kurulu üyesi ve Çaycuma Merkez 50. Yıl Camii'nde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Murat Yaşa için veda yemeği düzenlendi.
Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda katılım sağlanırken İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş ve personel katıldı. Tayinleri çıkan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş ve Gökçebey Müftüsü Osman Güneş'in ardından Çaycuma Müftülüğüne veda eden hocalara teşekkür konuşması yapıldı.
Program tayinleri çıkan personele plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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