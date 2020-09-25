Zonguldak'ta koronavirüs danışma hattı kuruldu

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ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Valiliği, koronavirüs hastalarına ve evlerinde izolasyonda bulunan kişilerin bilgilendirilmelerine yönelik 'koronavirüs danışma hattı' kurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, evlerinde takip ve tedavileri süren Covid-19 pozitif hastalar için danışma hattı kurulduğu bildirildi. Filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların koronavirüs hastalığı konusunda bilgi almaları ve danışmaları için kurulan hattın haftanın 7 günü 08.30-22.30 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-25 13:06:00



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