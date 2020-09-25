Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, yurt dışından gelen TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan kaçak botoks ve kozmetik malzemesi ele geçirildi.
Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gemiyle Zonguldak Limanı'na gelen TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada, TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan ülkeye kaçak yollarla getirilen botoks malzemeleri ve 82 adet kozmetik malzemesi ele geçirildi. Dudak dolgusu, şırınga, serum ve kremlere el konuldu. TIR sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-09-25 17:17:15
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