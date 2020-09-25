Başkan Posbıyık AKM çalışmalarını denetledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları denetledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi’nde yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ve ilgili teknik ekipten son durum hakkında bilgi alan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çatısından, havalandırma sistemine, yeni sahne alanı ve salonlarıyla Ereğli’ye yepyeni bir AKM’yi kazandıracaklarını söyledi. Posbıyık konuşmasında, “AKM’yi yeniliyoruz. Özellikle okul mezuniyetleri için, tiyatro, müzik için salonlara ihtiyacımız vardı. Binamız çok eskimişti. Çatıda akıntılar vardı, havalandırma sistemleri iyi değildi. Aynı zamanda, tiyatro, devlet balelerinin gelmesi için sahnede bir takım teknik değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bunların hepsini yaptık. İç bölümleri, salonları artırdık. İzolasyona son derece önem verdik. Boya ve kaplama bitti. Burada çok fazla işimiz kalmadı. Bir yada bir buçuk ay sonra Ereğlilerin hizmetine açacağız. Ereğli’deki salon sıkıntısını minimuma indirmiş olacağız. Çok ucuz fiyatlarda okullara, mezuniyet gecelerine, müzik konserlerine, tiyatrolara tahsis edeceğiz. Sanatın ve kültürün Ereğli’de gelişmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yeni AKM Ereğli’ye çok yakışacak. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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