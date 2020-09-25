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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı

İHA

Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metreden dere yatağındaki inşaat sahasına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ZonguldakAnkara karayolu 5. kilometresinde yaşandı. Güven P. idaresindeki 67 LN 146 plakalı TOFAŞ marka Şahin model araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.
Yaklaşık 10 metreden inşaat çalışmalarının bulunduğu bölgeye uçan araçtan yaralı kurtulan sürücünün imdadına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Güven P. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adeta hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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