İşadamı Zeki Yurtbay son yolculuğuna uğurlandı

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Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zonguldaklı iş adamı Zeki Yurtbay son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye 'nin önemli ve başarılı iş adamları arasında yer alan Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu ve Delta Tuğla Fabrikası'nın sahibi 83 yaşındaki Zeki Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı. Bugün memleketi Çaycuma Şehit Kerim Keçeci Kapalı Pazaryerinde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cenaze namazına; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak CHP Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye ve belde başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yurtbay'ın işçileri cenazenin başında son görevlerini yaptı.

Zeki Yurtbay 'ın eşi Emel Yurtbay taziyeleri kabul ederken fenalaştı. Sevenlerinin göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Yurtbay, Çaycuma Şehir Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

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