Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu FK: 2-1

ZONGULDAK, (DHA)STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Burak Olcak(xx), Vedat Hoşnam(xx), Azad İlhan(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz (xx) Serbay (xx), İlker (xx)(Dk.90 Berkan), Hakan(xx), Ali Fırat(xx), Aykut(xx)(Dk.90 Oktay), Batuhan (xx) (Dk.67 Furkan x), Emre (xx), Telat (xx)(Dk.46 Yılmaz x), Ahmet Hakan (xx), Sinan (xx)(Dk.77 Tezcan x)
NİĞDE ANADOLU FK: Enes (xx) Aykut (xx), Altar Han (xx)(Dk.55 Mustafa x), Metehan (xx), Atalay (xx), Tolgahan (xx) (Dk.90 Rıza), Yasin (x), Mustafa Emirhan (xx), Şahan (x)(Dk.79 Berk), Atalay Gürel (x)(Dk. 46 Fatih x), Recep (xx)
GOLLER: Dk.1 Sinan, Dk.35 Emre (Zonguldak Kömürspor) Dk.40 Atalay (Niğde Anadolu F.K.)
SARI KARTLAR: Batuhan, Hakan, Yılmaz, Sinan, Emre (Zonguldak Kömürspor)Misli.com TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Niğde Anadolu F.K.'yı 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-09-26 19:29:31
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