Kayıp olarak aranan temizlik işçisi ölü bulundu

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu temizlik görevlisi Mehmet Y.'nin (54), başından tek kurşunla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Mehmet Y.'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Y., geçen cuma günü ortadan kayboldu. Ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında Mehmet Y., Birlik Mahallesi Karafatma Sokak üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Yanında bulunan tabancayla başından tek kurşunla vurulduğu saptanan Mehmet Y.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan temizlik görevlisinin

kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-28 11:36:28



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