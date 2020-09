Kdz. Ereğli'de itfaiye haftası kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 306’ncı yılını ve İtfaiye Haftası’nı kutladı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Belediye İtfaiyesi’nin teknik donanım ve ekipman konusunda sürekli kendini yenilediğini belirterek, “62 personelimizle 3 belde, 93 köy ve şehir merkeziyle birlikte 200 bin nüfusa hizmet veriyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası’nda İtfaiye Teşkilatı’nın 306’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ve İtfaiye personeli Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yaptığı konuşmada pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kutlamaları sınırlı tuttuklarını belirtti. Kdz. Ereğli Belediye İtfaiyesi’nin 200 bin nüfusa hizmet verdiğini anlatan Ateş, şunları söyledi; “1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı'ndan, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile günümüz modern itfaiyeciliğine geçen İtfaiye teşkilatımızın bugün 306’ıncı yılını gururla kutluyoruz. Ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle bu yılki törenimizi diğer yıllara göre kapsamlı kutlayamayacağız. Hizmet noktasında vatandaşın beklentilerini karşılamayı amaç edinen, teknik donanım ve ekipman konusunda kendini sürekli geliştiren Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’müz 62 personelimizle ilçemize bağlı; 3 Belde, 93 köy ve ilçe merkezimiz ile birlikte yaklaşık iki yüz bin nüfuslu bir bölgeye, 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. Müdahale sınırlarımızda en uzak nokta 50 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Bununla birlikte ilçemiz sınırları dahilinde ve köylerde meydana gelen deniz, ırmak, dere ve barajlardaki boğulma vakalarının tamamına 6 kişiden oluşan dalgıç ekibimiz ve 12 kişiden oluşan cankurtaran ekibimizle birlikte müdahale edilmektedir. Covid19 la mücadele kapsamında da Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için var gücüyle çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. Bugün buradan görevleri başında hayatını kaybeden tüm İtfaiye Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Gönüllülüğe ve fedakarlığa dayanan bu meşakkatli hizmet yolunda, bizlerden desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık’a ve Başkan Yardımcılarımıza teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşünce ile Yangından Korunma ve İtfaiye Haftasını kutluyor, tüm meslektaşlarıma sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam dilerken, insanlık adına en büyük temennimiz pandeminin en kısa zamanda bitmesini diliyorum.” Ateş’in konuşmasının ardından İtfaiye personeli birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş daha sonra 2 itfaiye personeli ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Posbıyık, İtfaiye Haftası’nı kutlayarak personele ‘sağlığınıza dikkat edin’ mesajı verdi. Posbıyık, “Sıkıntılı günler geçiriyoruz, hepimizin çok dikkatli olması lazım. Personelin sağlığı bizim için her şeyin önünde. İtfaiyecilerimizden çok memnunuz, sağ olsunlar. Hem idareci, hem de ekipler gayet güzel çalışıyorlar. Ereğli halkı da memnun. Bu zorlu süreçte öncelik sağlık ve sıhhat. Değişik vardiyalar kurmak suretiyle itfaiyecilerimizin sağlıklı olmasını temin etmek için her türlü çabayı göstermeniz müdürlük ve başkan yardımcılarımdan özellikle rica ediyorum. Tüm itfaiye personelimize selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

