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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem acil toplanma alanları belirlendi

İHA

Deprem acil toplanma alanları belirlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, herhangi bir deprem yada benzeri afet anında 31 mahallede 66 noktayı toplanma alanı olarak belirledi. İtfaiye Müdürlüğü ayrıca ‘Temel Deprem Bilgisi’ kitapçığı hazırlayarak dağıtımına başladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ‘Afet Acil Durum’ çalışmaları kapsamında kentte 31 mahallede 66 noktayı toplanma alanı olarak belirledi. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirmek için ‘Temel Deprem Bilgisi’ kitapçığı bastırdıklarını belirterek, 66 toplanma alanının kare kodlarını bu kitapçıkta da yayınladıklarını belirtti. Kare kodları cep telefonuna okutarak her hangi bir deprem anında kendisine en yakın toplanma alanına ulaşılabileceğini anlatan Ateş, şunları söyledi; “Bilindiği üzere ülkemiz coğrafi konumundan dolayı deprem kuşağında yer almaktadır. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak halkımızı olası depremlere karşı bilinçlendirmek adına 20 bin “Temel Deprem Bilgisi’’ kitapçığı hazırladık. 31 Mahallede 66 noktayı acil durum toplanma alanı belirledik ve bu alanların hepsine tabelalar astık. Bu kitapçığın son kısmında ilçemize ait afet acil durum toplanma yerlerini gösteren kare kodlar bulunmaktadır. Bulunduğunuz mahalleye ait kare kodlardan birini cep telefonunuza okutarak size en yakın afet acil durum toplanma yerini öğrenebilirsiniz.”
Kdz. Ereğli afet acil toplanma yerleri şu şekilde; Kıyıcak Mahallesi Merkez Cami alanı, Hamzafakılı Mahallesi İlkokulu Akpınar Camii, Göktepe Mahallesi İlkokulu Avcılar Camisi, Topçalı Mahallesi muhtarlık binası alanı, Bölücek Mahallesi Kadir Nevişet Kameroğlu İlkokulu, Dağlar Mahallesi, Dağlar Cami Ve İlkokulu, Köseler Mahallesi İbrahim İzmirlioğlu İlkokulu, Kışla Mahallesi çocuk oyun parkı (Eski Belediye şantiye alanı) Kışla kamyon garajı, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi yanı otopark alanı, Devrim Bulvarı Anıt Meydanı, Uzunkum Caddesi Erdemir Stadı, Elmatepe Mahallesi Gazi İlkokulu, Doruk mezarlık alanı yanındaki alan, Belen Mahallesi Kabaşlar Cami alanı, Belen Merkez Cami alanı, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak mezarlık yanı cami alanı, Kayalık S. İmkb. Atatürk Anadolu Lisesi, 1 Nolu Gaziler S. Cumhuriyet Halk Evleri, Hacı Eyüp S. Denizcilik Fakültesi yanı Belediye piknik alanı, 1.Nolu Çetin Emeç S. Kepez İlkokulu, Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak Sosyete Pazarı karşısı spor alanı, Ulus Sokak eski kurban pazarı alanı, Akmanoğlu Raşit S. Kavaklık İlköğretim Okulu (Yeni), Bağlık Mahallesi Çelik Caddesi 120 Evler S. Erdemir Cami alanı, Hatip S. Atatürk Orta Okulu alanı, Ereğli Lisesi alanı, Nurdan Ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu alanı, 1 Nolu Çamlık S. Yeni İlköğretim Okulu, 2 Nolu Sakindere S. Belediye park alanı, Belen Yeni Mahalle Küçük Sanayi Sitesi sosyal tesis alanı, Belen Yeni Mah. Cami alanı, Ören Mahallesi Ören İlkokulu Ve Orta Okulu alanı, Ören Yenimahalle Cami alanı,
Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi Belediye piknik alanı, Ömerli mezarlık alanı içindeki alan, Kocaali Mahallesi cami alanı, Ahmetcikler Cami alanı, Uzunçayır Mahallesi Yeni Cami alanı,Sarıkorkmaz Mahallesi Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi alanı, Hacı Hasan Mescidi Cami alanı, 1 Nolu Aktaş S. Basketbol ve voleybol alanı, Dikmen İlköğretim Okulu alanı, Korubaşı Mahalles, Toki Korubaşı İlkokulu alanı, Toplu konut alanı içerisinde otopark Ve park alanı, Güldere Mahallesi su deposu alanı, Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Cami alanı ve çocuk parkı, Pestilci Ortaokulu alanı, Hacı Hasan Konak Cami alanı, Murtaza Mahallesi Şehit Vefa Karakurdu Stadı, Kirmanlı Mahallesi Cami alanı, Akarca Mahallesi Kayabaşı Alemdar İlköğretim Okulu alanı, Çelikel Cami alanı ve çocuk parkı,İhsan Yılmaz İlköğretim Okulu alanı, Orhanlar Mahallesi Ereğli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi alanı, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanı, Süleymanlar Mahallesi İtfaiye Müd. İstasyon Grubu alanı, Dernek Evleri alanı,Kırmacı Mahallesi çocuk oyun ve spor parkı alanı, Hacı Ali Baycık Cami alanı ve spor parkı, Kestaneci Mahallesi Uzun Mehmet Anıtı alanı, Kestaneci Piknik alanı, Balı Mahallesi Gökme Camisi alanı, Eski Balı İlköğretim Okulu alanı."

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