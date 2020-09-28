Ereğli'de patpat kazası: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracının yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli'ye bağlı Keşkek köyü Topyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C. (64) kullandığı patpatın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanındaki S.C. (71) ile birlikte dikenli alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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