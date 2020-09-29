Madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında kalp krizi geçiren nezaret çavuşu 40 yaşındaki maden işçisi Yusuf Sorhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay TTK'ya ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 16.0000.00 vardiyasında meydana geldi. 12 yıl önce maden ocağına işçi olarak giren 39 yaşındaki nezaret çavuşu Yusuf Sorhan, gece vardiyasında çalıştığı sırada fenalaştı. Yere yığılan Sorhan'ın imdadına mesai arkadaşları yetişti. 205 kodunda meydana gelen olayda ilk önce işyerinin sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan işçinin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İşçinin düşmeyle birlikte başından darbe aldığı öğrenildi.

Bulunduğu yerden kuyu dibine taşınan işçi, asansörle yukarıya taşındı. 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilen Sorhan, ekiplerce kalp masajı yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kırmızı alana alınan işçi, 45 dakikalık müdahalenin ardından kurtarılamadı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen maden işçisi cansız bedeni morga kaldırıldı. İşinin kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi ile belirlenecek. Haberi alan işçinin mesai arkadaşları ise Acil Servis önünde bekleyişlerini sürdürdü.

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