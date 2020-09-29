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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 17 senedir harabe evin önünde her gün gözyaşı döküyor

İHA

(Özel) 17 senedir harabe evin önünde her gün gözyaşı döküyor

Zonguldak'ta 17 yıl önce doğal afet sebebiyle evi kullanılamaz hale gelen 62 yaşındaki Mersine Arslantaş, harabeye dönen evinin önünde her gün gözyaşı döküp uzanacak yardım elini bekliyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde 17 sene önce yeraltındaki su 9 evin zeminini etkiledi. Ev sahipleri oturulamaz raporu verilen evleri terk etmek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Mersine Arslantaş'ın da bütün imkanlarıyla yaptığı 3 katlı evi de kullanılamaz hale gelince ev sahipleri evi boşaltmak zorunda kaldı. Diğer ev sahipleri aradan geçen 17 senenin ardından yeniden ev yaparak yaşamlarını sürdürdü. Ancak Mensure Arslantaş, hasta oğluyla birlikte yaşarken bu süreçte eşini de kaybetti.
Oğlu ile yaşam mücadelesini sürdüren Arslantaş, köylülerin yardımları sonucunda bir süre köy evinde yaşamaya başladı. Ancak yapının eski ve kullanıma elverişsiz olması sebebiyle bir yakınına sığındı. 17 yıl boyunca gözyaşı dinmeyen talihsiz kadın, kendisine yeni bir ev yaptıramadı. Her gün harabe hale dönen evinin önünde gözyaşı döken Mersine Arslantaş, uzanacak yardım elini bekliyor.
Arslantaş, afet sonrası olay yerine gelen yetkililerin yer altındaki su sebebiyle binasının çöktüğünü öğrendiğini söyledi. 17 yıldır mağdur olduğunu ifade eden Arslantaş, "2003 yılında oldu. Bir kütleme oldu. Yerin altından ses geldi. Eyvah dedim kapılar, pencereler kapanmıyor. Ev yerinden oynadı. Felakete uğradım. Su var dediler. Ondan olduğunu söylediler. Burada 9 ev vardı. Herkes başının çaresine baktı. Evini yaptırdı. Ama bir tek ben mağdur kaldım. Hiçbir şeye sahip olamadım. Yardım bekliyorum. Bu eve çok masraf yapmıştım. Taşıma suyla yapmıştım. 17 seneden beri çile çekiyorum. Ağlıyorum, gözümün yaşı hiç kurumuyor. Eşim olsa başımızın çaresine bakardık. Yardım bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bana yardım etsinler" diye gözyaşı döktü.
Arslantaş'ın komşusu Gülser Kartal da "Burada kuyu kapanmış dediler. Yer altından su kütlemesi oldu. Apar topar evden çıktılar. Ev yok kimse ev vermiyor. Kadın sokakta kaldı. Komşularda kaldı. 17 senedir bu arkadaşım mağdur. Çocuğu rahatsız. Kimse ev vermiyor" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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