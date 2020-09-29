Madende çalışırken fenalaştı, hastanede öldü

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, çalıştığı maden ocağında fenalaşan 4 çocuk babası Yusuf Sorhan (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan Yusuf Sorhan, gece rahatsızlandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Sorhan'a, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sorhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Sorhan'ın, Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yusuf Sorhan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-29 11:05:09



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