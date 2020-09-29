Cinayet sanığı: Altınlarını aldım ama öldürmedim

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta geçen yıl kaybolduktan 4 gün sonra ormanda cesedi bulunan komşusu Sultan Biryan'ı (69) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Sarı'nın (53) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Sarı mahkemedeki ifadesinde Biryan´ın altınlarını aldığını ancak öldürmediğini öne sürdü.

Olay, 14 Eylül 2019 günü Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta meydana geldi. Kestane toplamak için evden ayrılan Sultan Biryan, akşam eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sultan Biryan, 4 gün sonra 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayın ardından Sultan Biryan'ın altınlarını kuyumcuda sattığı tespit edilen komşusu Ahmet Sarı tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Ahmet Sarı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren Ahmet Sarı, kadını öldürmediğini, fakat altınları aldığını kabul etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-29 15:29:34



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