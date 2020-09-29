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Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu

DHA

Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskeler, yağmurda ıslandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası kentte saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Güneşli havanın ardından aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak sırasında hızla ilerleyenler, saçak altlarında yağışın bitmesini bekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskelerin yağmurda sırılsıklam olduğu gözlendi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sürdü. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-09-29 16:17:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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