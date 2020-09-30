2 kişiyi öldürüp, intihar etti



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, birlikte kahvaltı yaptığı Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çiftini evlerinde tabancayla vurarak, öldüren Cevat Saydam (59), aracında intihar etti.

Olay, saat 09.30 sıralarında, 690 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Cevat Saydam, iddiaya göre, evlerinde birlikte kahvaltı yaptığı Cemile Kumuz ve Hüseyin Kumuz'u bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek, öldürdü. Ardından evden çıkıp, bindiği aracıyla kaçan Saydam, 1 kilometre sonra üst yoldan alt yola uçtu. Saydam, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Saydam, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Kumuz çiftinin öldürüldüğü evde ve Saydam'ın aracının bulunduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-30 10:24:06



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