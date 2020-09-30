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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

İHA

Posbıyık, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) meclis toplantısına katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, kent gündemine ilişkin istişarelerde bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli TSO’nun davetiyle meclis toplantısına katıldı, iş dünyası temsilcilerinin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtlayarak yapılan ve yapılması gereken çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu. TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve TSO Meclis üyelerinin yer aldığı toplantıya başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte katılan Başkan Posbıyık, iş dünyası temsilcilerine burada önemli mesajlar verdi. Ereğli’ye hizmet noktasında herkesin siyaseti bir kenara bırakması gerektiğinin altını çizen Posbıyık, “Ereğli geçmişte bundan çok çekti, bu dönem sayın Kaymakamımızın da öncülüğünde yakaladığımız hizmet sevdasına siyasi partiler, odalar ve sivil toplum örgütleri de el vererek birlikteliği sürdürmeliyiz” dedi. ERDEMİR ile ilişkilerde gelinen son nokta başta olmak üzere, belediyenin yaptığı çalışmalar ve gündeme ilişkin mesajlar veren Posbıyık, şunları söyledi; “Konumuz Ereğli olunca benim için her şey duruyor. Bütün sevdamız Ereğli’ye hizmet edebilmek. Ereğli’ye hizmet noktasında el ele vermek lazım. Siyasi parti farkı gözetmeksizin, sivil toplum kuruluşları ve odalarla el ele vermemiz lazım. Bu işi sen yaptın, ben yaptım meselesini ikinci plana atmamız lazım. Geçtiğimiz yıllarda bunun tersi yapıldığında Ereğli’nin acısını çektiğini gördük. Son zamanlarda bende çok dikkat ediyorum, siz TSO olarak ne kadar gayret gösteriyorsanız, Kaymakamımızın önderliğinde TSO ve diğer ilçe başkanlarıyla birlikte Ereğli Belediyesi de her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fakülte konusu ve diğer konulara çok iyi hakimiz. Kolay kolay beyanat vermiyoruz çünkü Ereğli’nin yarınları için siyasetten uzak bir dönem geçiriyoruz. Başaramadığımız tek şey iş konusu. İnanılmaz bir iş talebi var. Ağlayanlar, intihar etmeye kalkanlar oluyor. Bu kadar yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ama böyle sıkıntılı bir dönem görmedim. Çok üzülüyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Artık vatandaşlar, sanki belediyeyi bir fabrika gibi görüyorlar ve işe alınmak için iktidara hesap sormuyorlar belediyelere soruyorlar ‘niye işe adam almıyorsunuz’ diye. Erdemir konusunda hiçbir gelişme yok.”
TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, 26’ncı meclis toplantısına katılımları ve meclis üyelerine verdiği bilgiler nedeniyle Başkan Posbıyık’a teşekkür etti. TSO Başkanı Arslan Keleş de, Başkan Posbıyık’ın her zaman yanlarında durduğunu belirterek, “Halil Başkanımız göreve geldiğinden bu yana, Sayın Kaymakamımızla birlikte şehirde birlikte çalışma kültürünü oluşturmuş bulunmaktayız. Kendisi bize her anlamda destek oluyor sağ olsunlar. Bir taraftan pandemi sürecinde Türkiye’de olduğu gibi Ereğli’nin de ciddi sorunları var. Bunu aşmak için öncelikle endüstrinin, sanayimizin çalışması gerekiyordu. Bu sürede işler yolunda yürüdü, inşaatta, otomotivde, beyaz eşyada, tüketim mallarında Türkiye’de olduğu gibi burada da bir hareketlilik oldu ama şimdi tekrar zor dönemlere geldiğimizin habercisi olan bir ortam var. Biz neler yapabiliriz bu süreçle ilgili olarak bütün kaygımız bu yönde. Sayın Başkanımız ekibini de alarak toplantımıza katılması bizlere onur verdi. Kendilerine her zamanki destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Posbıyık, daha sonra meclis üyelerinin sorularını yanıtlayarak, müteahhitlerin yaşadıkları sorunlar, revizyon çalışmaları ve yerel marketlerin korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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