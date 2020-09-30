(Özel) Filyos Limanında 29 Ekim hedefi Abdülhamid'in rüyası Mavi Vatan'a kapı açacak Filyos Liman inşaatındaki çalışmalar sona yaklaşıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki yapımı devam eden ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin liman inşaatında çalışmalar sürüyor.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, liman inşaatı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanması hedefi olduğunu belirterek "Fiili tamamlama oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Çok büyük bir aksilik olmazsa Ulaştırma Bakanlığımız 29 Ekim gibi bir hedef koydu. Ama her hâlükârda biz yıl sonuna kadar Zonguldak Filyos limanının tamamlanacağını ve üst yapı yatırımları da yapılarak işletmecisinin tespit edileceğini bu yıl içinde umut ediyoruz" dedi.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzeygüney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor.

Filyos Limanı inşaatı işinde kazıkların maniplasyonu, denize çakımı, üst yapıyla ilgili işler ve kronman betonu imalatları yapılması çalışmaları sürüyor. Liman inşaatının ilk etabında bin 345 adet toplam 54 bin metre kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 70 bin metreküp beton dökülmesi ve 100 metre uzunluğunda toplamda ise 18 bin metreküp kronman betonu dökülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

İkinci etapta ise bin 44 adet kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 75 bin metreküp beton dökülmesi ve 2 bin 450 metre uzunluğunda toplam 50 bin metreküp kronman betonu dökülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Liman inşaatı projesinin 2021 yılı Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.



"Mavi Vatan'ın muhafazasına inançla devam ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Filyos Limanı ile ilgili sosyal medya hesabından "Mavi Vatan’a Filyos Limanı ile bir kapı daha açıyoruz. Ülkemizi ticaret ve sanayi bölgesi haline getirecek bu proje ile denizlerdeki egemenliğimizin tüm dünyaca kabul gördüğü bu tarihi günlerde, Mavi Vatan’ın muhafazasına inançla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Ekonomik durgunluğu pozitife çevirecek"

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, uzun yıllar hayali kurulan Filyos Projesi'nin yakın zamandaki ısrarlı çalışmalarla ete kemiğe büründüğünü ifade ederek, "Filyos Projesi öncelikle Zonguldak'ın ve Batı Karadeniz'in büyük çılgın projesi. 2. Abdülhamid Han zamanından ilk tasarımlarına başlanmış Cumhuriyet döneminden çalışmalarına başlanmış. Uzun yıllar kamulaştırma ve hukuki işlemlerle mücadele edildi. Son 10 yıldır sahada bilfiil yatırımlar koordine edilmeye başlandı. Uzun yıllar hayalini kurduğumuz Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesindeki ekonomik durgunluğu pozitife çevirecek hem ilimizin hem de bölgemizin kalkınmasına vesile olacak önemli bir proje. Büyük hayalimiz büyük projemiz yakın zamandaki gayretli çalışmalar sonucunda ete kemiğe bölündü" dedi.



"Projenin anahtarı Filyos Limanı ayağı"

Filyos Projesi'nin liman, endüstri ve serbest bölge ile birlikte üç önemli sac ayağından oluştuğunu belirten Başkan Metin Demir, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın liman için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi için hedef koyduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Üç önemli ayaktan oluşuyor. Projenin anahtarı mahiyetinde olan en önemli ayağı Filyos Limanı ayağıydı. Liman tarafında 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli limanlarından birisi olacak. Uzun yıllardır süren inşaat sürecinde de sevindirici aşamalara geldik. Fiili tamamlama oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Çok büyük bir aksilik olmazsa Ulaştırma Bakanlığımız 29 Ekim gibi bir hedef koydu. Ama her hâlükârda biz yıl sonuna kadar Zonguldak Filyos limanının tamamlanacağını ve üst yapı yatırımları da yapılarak işletmecisinin tespit edileceğini bu yıl içinde umut ediyoruz. Filyos Projesi'nin en önemli ayağında mutlu sona çok yakınız."



"2021 yılında endüstri bölge için fabrika inşaatlarının başladığını görmeyi umut ediyoruz"

Projenin 6 bin dekarlık araziden oluşan endüstri bölgesinin önemine dikkat çeken Başkan Metin Demir, bölge için Tosyalı Holding ile yönetici şirket atamasının yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Projenin diğer önemli ayağı da 6 bin dekarlık araziden oluşan Endüstri Bölgesiydi. Yönetici şirket ataması da yapıldı. Hem Türkiye'nin hem de yurt dışında da bizi gururlandıran Tosyalı Holding demirçelik sektöründe önemli aktör. Bu görevi üstlendi. Geçtiğimiz ay endüstri bölgesindeki alt yapı yatırımları, hafriyat, zemin güçlendirme, yol elektrik gibi çalışmaların da startını verdi. Muhtemelen bu yıl Tosyalı Holding ve Sanayi Bakanlığımız endüstri bölgesinde yer alacak diğer yatırımcıların tahsis işlemlerini de başlatmış olacaklar. Projenin en önemli ayağı olan endüstri bölgesinde de 2021 yılında endüstri bölgemizde fabrika inşaatlarının başladığını görmeyi umut ediyoruz."



"Serbest bölgede için güzel gelişmeler umut ediyoruz"

Projenin tamamlayıcı niteliğinde olacak olan serbest bölge planlamasından bahseden Başkan Metin Demir, "Projenin tamamlayıcı mahiyetinde yaklaşık 11 bin 500 dekarlık bir arazide serbest bölge planlaması da var. Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürüyecek olan bu süreç. Serbest bölgemizde de Liman ve endüstri bölgesindeki pozitif gelişmelere paralel olarak yakın zamanda güzel gelişmeler olacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Çılgın proje, 12 bin kişilik doğrudan istihdam"

Filyos Projesi'nin liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan çılgın proje olduğunu söyleyen Başkan Demir, projenin ortalama 12 bin kişilik istihdam potansiyeli sunduğunu ifade ederek "Toplamda biz buna niye çılgın proje diyoruz. Bu liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan Filyos Projesi ortalama bir beklentiyle 12 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturma potansiyeli sunuyor. Elbette önce Zonguldak, Batı Karadeniz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir proje. Eskiden beri bizim için çok önemli ve büyük bir projeydi. Daha da güçlendiren yeni gelişmeler oldu. Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz cari açık problemini gidermek için ısrarlı aramalar sonucunda Mavi Vatanımız sınırlarında önemli bir doğalgaz rezervi gerçekleşti. Başlangıç için tespit edilen rezerv küçük gibi görülebilir. Biz madenciler biliriz ki bu rezervler yakın çevresinde başka rezervlere de işaret ederler. Dolayısıyla keşfi yapılan ilk rezervin büyüyeceğini de bekliyoruz" diye ifade etti.



"Zonguldak, Türkiye'nin kalkınmasına da katkı verecek"

Zonguldak açıklarında doğalgaz bulunmasıyla birlikte Zonguldak'ın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Demir, "Taşkömürle büyük fedakarlıklar yapan Zonguldak şehrimiz bu defa açıklarında bulunan doğalgazla da Türkiye'nin kalkınmasına da katkı verecek. Doğalgaz rezervinin hızlı bir şekilde devreye alınması bekleniyor. Bu rezervin ekonomiye kazandırılması için kurulacak sistemler, denizin üzerine kurulacak üretim platformları, karaya naklinde kurulacak boru hatları çelikten mamullere ihtiyaç duyulacak. Filyos Endüstri bölgemiz limanımızla birlikte sondaj arama gemimize ev sahipliği yapıyor. Bu rezervin ekonomiye kazandırılması noktasında çelik yoğunluğundaki ihtiyaçlarla ilgili yatırımcımız hazırlıklarına başladı bile. Filyos Limanı, endüstri bölgesi, serbest bölgemiz zaten çok önemli ve pozitif bir projeydi doğalgaz keşfiyle birlikte daha önemli hale geldi. Türkiye'de zaman zaman ekonomik dalgalar olsa da hükumetimiz devletimiz bazı yatırımlarda biraz ertelemelere gitse bile başından beri Filyos Projesi'nde hiçbir erteleme, gecikme yok. Biz bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz."



Fatih'e lojistik destek

Limandaki bir bölümün Türkiye Petrolleri'ne tahsis edilmesiyle birlikte sondaj faaliyetlerine katkı sağladı. Geminin lojistik ihtiyaçları buradan karşılandı. 25 milyon ton kapasitesiyle bölgenin en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı, önce Fatih Sondaj Gemisi'ni karşıladı. Gemi'nin Tuna1 bölgesine hareket etmesinin ardından yardımcı gemilerle sondaj çalışmalarına adeta lojistik üs oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan Karadeniz'e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak'a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon'da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı'nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna1 bölgesine hareket etti.



Kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi"

Filyos Limanı; Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak bir proje olarak görülüyor. Batı Karadeniz başta olmak üzere iç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline gelmesi bekleniyor. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağı; tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıması planlanıyor.

Limanın ana mendireği 2 bin 450 metre en derin yeri 19 metre ve rıhtımın uzunluğu ise 3 bin metre olacak. Limanın bağlantı yolları ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.

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