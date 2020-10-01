Balık avlarken kayalıklardan denize atlayan kişi, kayboldu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta kayalıklarda arkadaşıyla balık tutarken, "Ben denize gireceğim" diyerek denize atladığı iddia edilen Ufuk Yakupoğlu (44) gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine Yakupoğlu'nun bulunması için için AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. Ufuk Yakupoğlu arkadaşıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya geldi. Bir süre arkadaşıyla balık tutan Ufuk Yakupoğlu, iddiaya göre denize gireceğini söyleyerek suya atladı. Arkadaşının haber vermesiyle bölgeye, sağlık ekipleri, polis ve AFAD yönlendirildi. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römork de denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, Yakupoğlu'nun yanında bulunan arkadaşının ifadesini aldı.

Arkadaşı ifadesinde, Yakupoğlu'nun bir anda, "Ben denize gireceğim" diyerek suya atladığını söyledi. Yağmur ve denizdeki dalga nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-01 00:45:54



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