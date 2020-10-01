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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayraklı, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İHA

Bayraklı, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Kasım ayı içinde yapılacak olan olağan üstü kongrede, Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan İstanbul Zonguldaklılar Derneği Başkanı Orhan Bayraklı yaptığı açıklamada; derneklerle ortak sinerji oluşturma zamanının geldiğini ifade etti.
ZONDEF kurucularına ve Ali Rıza Kiremitçi ’ye minnettar olduklarını belirten Bayraklı, "Federasyonumuzu kurmak için uzun yıllar mücadele verdik. Bu birliği sağlamak adına dernek başkanlarımızla ve kanaat önderlerimizle sürekli bir araya geldik. O dönemde ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece kardeşimizin girişimleriyle, yine aynı dönemde Bahçelievler Kaymakamı olan Şevket Cinbir ve Ali Rıza Kiremitçi büyüklerimizin ortak cabalarıyla ve derneklerimizin de bir araya gelme arzusuyla ZONDEF’i 2013 yılında kurduk. Federasyonumuza başta bizlere abilik yaparak kurucu Başkanımız olarak taşın altına eline koyan başta Ali Rıza Kiremitçi olmak üzere bu davaya gönül vermiş tüm derneklerimize ve kurucu üyelerimize, emeği geçen herkese minnetle şükranlarımı sunuyorum. Mevcut Genel Başkanımız Gurbet Altay ile marka olma yolunda ilerdik. 2013’te kurulan ZONDEF; Zonguldak Hasret geceleri ile 10 binlerce hemşerilerini bir araya toplarken BitlisZonguldak Kardeşlik gecesi ile tüm Türkiye’de önemli bir Sivil Toplum kuruluşu olduğunu ispat etti. Gerek Zonguldak’ta Kitap Fuarını, gerekse 81 il Federasyon başkanını Zonguldak’a getirip kültürel gezileri düzenlerken gerekse de birçok seminer ve konferanslarla Zonguldak’ın değerlerini tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Çok kolay değil yapacaklarımız lakin bizler geçmişteki tecrübeleri ve Önder’in markası, gücü ile bu bayrağı çok yukarılara çıkararak gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bu federasyonda herkesin çok büyük katkısı var. Gencinden, yaşlısına, erkeğinden kadınına, bürokratından siyasetçisine, iş adamından akademisyenine, sanatçısından basın mensubuna kadar herkesin katkısı oldu. Bizler geçmişten ders alıp, büyüklerimizle övünerek yolumuza devam edeceğiz. Bu güne kadar desteklerinden, katkılarından ve özverisinden dolayı Zonguldak Dernekleri Federasyonu mevcut başkanımız Gurbet Altay’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Onursal başkanımız olarak her daim yanımızda olacağına kanaatimiz sonsuzdur. Projelerimizle ZONDEF’e katma değer katacağız. ZONDEF Genel Başkanlığına seçilmemiz durumunda gerçekleştirmek istediğimiz birçok önemli projelerimiz mevcuttur. Bunlardan ilki Zonguldaklı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vermek maksadıyla Eğitime destek gecesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine ortak havuz sistemi kurarak hemşerilerimizle ve başta ZONSİAD olmak üzere, ticaretle uğraşan insanlarımızla ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Federasyonumuza bağlı derneklerimizle daha sıkı ilişkiler kurarak ortak sinerji oluşturmak en büyük gayelerimizden bir tanesidir. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız olmazsa olmazlarımız arasında olacaktır. Bölgemize ait örfadet ve geleneklerimizi yaşatmak adına sosyal ve kültürel projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Derneklerimizle ortaklaşa gerçekleştireceğimiz birçok buluşturma programlarımız başta olmak üzere, hemşehrilerimize federasyonumuzun varlığını sonuna kadar hissettireceğiz. Federasyon Başkanlığı nasip olduğu takdirde bahsettiklerim haricinde de hali hazırda birçok projelerimiz mevcuttur" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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