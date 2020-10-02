Alt yapı çalışmaları devam ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda taşkınları önlemek için yağmurlama ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla ilgili müdürlükler mahallelerin ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerini sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, taşkınları önlemek ve yağmur sularını düzenli toplamak için yağmurlama hattı ile ihtiyaç duyulan yerlerde kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kepez Mahallesi Halil Ağa sokakta 600 metre uzunluğunda, 300 mm çapında kanalizasyon hattı, Belen Mahallesi Yılmazlar sokakta 300 metre uzunluğunda, 400 mm çapında yağmurlama hattı ve Süleymanlar Mahallesi 1.İstasyon caddesinde 350 metre uzunluğunda, 300 mm çapında yağmurlama hattı çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, planlanan program dahilinde diğer bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

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