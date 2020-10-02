Türkmenistan Büyükelçisi Rektör Çufalı ile bir araya geldi

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, Uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atan ve dünyanın birçok ülkesinden yabancı uyruklu öğrencinin eğitim görmesine imkan sağlayan Bülent Ecevit Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi, Üniversitede öğrenim gören Türkmen öğrencilerle ilgili istişarelerde bulundu ve üniversite hakkında daha geniş bilgi edindi. Büyükelçi Amanliyev, BEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile görüşmede Türkmenistanlı öğrencilerin Üniversitede eğitim görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başta Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrenciler olmak üzere, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 69 farklı ülkeden öğrenciyi buluşturan BEÜ’nün çok kültürlü ortamının önemine vurgu yapan Çufalı, Üniversitenin kardeş ve komşu ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere tüm misafirperverliğiyle her zaman açık olduğunu söyledi.

Türkiye ile Türkmenistan halkının ortak geçmiş ve samimi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Büyükelçi Amanliyev, süreçte emekleri için Rektör Çufalı’ya teşekkür etti. İki ülke ilişkileri ve eğitim faaliyetlerinin ele alındığı görüşmenin sonunda, ziyaret; karşılıklı çeşitli hediyeler ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile yapılan görüşmenin ardından Büyükelçi, Türkmen, öğrenciler ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan ile görüşerek, öğrenciler ile sohbet etti.

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