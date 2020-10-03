Devrek bastonu kadın eliyle daha güzel



Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 19 yaşındayken babasının yanında baston yapmayı öğrenen Ayşegül Yurttadur (48), dünyaca ünlü Devrek bastonlarını 29 yıldır kadın gözüyle kendine özgü motiflerle harmanlayarak iş yerinde satıyor.

Ayşegül Yurttadur, baston ustası babası Raşit Korun'un yanında 1991 yılında işe başladı. Zamanla kendini geliştiren Yurttadur, babasının emekli olmasıyla işin başına geçti. İlçenin tek kadın baston ustası olan evli ve 1 çocuk annesi Yurttadur, değişik renk ve motiflerde yaptığı dünyaca ünlü Devrek bastonlarını satarak geçimini sağlıyor. Yurttadur, 5 yıl önce kurduğu 'devrekbastonevi' adlı internet sitesinden de bastonları Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanına satıyor. Dayanıklılığı ve sağlamlığıyla bilinen Kızılcık ağacının dalından üretilen bastonları, kadın gözüyle harmanlayarak kendine özgü motiflerle süsleyen Yurttadur, bugüne kadar birçok kurs vererek baston ustalığını gelecek nesillere aktarmak içinde çalışmalar yapıyor.

'KADININ YAPTIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Ayşegül Yurttadur, Bastoncular Çarşısı'nda açtığı yeni iş yerinde müşterilerinin önünde bastonlar yaparak nasıl yapıldığı hakkında bilgiler de veriyor. Mesleğini severek sürdürdüğünü söyleyen Yurttadur, "1991 yılında bu işin içine girdim. O zamandan beri bu işin içindeyiz. Kendi satış yerim ve internet sitemiz var. Yaklaşık 30 yıl oldu. Bir kadının yaptığını görenler şaşırıyorlar. Sadece figürleri boyama ve verniklenmesini yaptığımı sanıyorlar ama baştan sona yapıyorum. Öyle olunca şaşırıyorlar. Genelde 'erkeklerin yaptığını sanıyorduk, farklı bir meslek' diyorlar. Ben işimi seviyorum" dedi.

`BASTONCULUK SABIR İŞİ´

Bastonculuğun sabır işi olduğunu ifade eden Yurttadur, Devrek bastonunu özelliğini bölgede yetişen kızılcık ağacı ve figürleri olduğunu söyledi. Merak edenleri atölyesine davet eden Yurttadur, "Baston yapmak sabır isteyen bir iş. Sabrını deneyeceksen bence bastonla denemelisin. Sabırlı bir insan değilsen ve sevmezsen bu işi yapamazsın. Çünkü çok elden geçiyor, çok emek istiyor. Devrek bastonu üzerindeki işçilik ve kızılcık ağacından dolayı ön plana çıkıyor. Sapıyla gövdesiyle her tarafı işleniyor. Bunlar diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri" diye konuştu. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-03 08:48:30



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