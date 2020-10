Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle banka kredisi çekerek dolandırdığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan E.K., erkek arkadaşı M.E.'nin kimlik bilgilerini kullanarak, 87 bin TL tutarında banka kredisi çekerek, kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, M.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. M.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

