FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-03 21:19:41
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