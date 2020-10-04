Polisten okey oynanan kıraathaneye baskın

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri daha önce oyun oynandığı için idari işlem yapılan kıraathanede 4 ayrı masada okey oynandığını tespit ederek ceza uyguladı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Covid19 salgını nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Müftü Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri Covid19 tedbirlerine aykırı olarak 4 masada okey oynandığı ve içeride maskesiz bulunan 13 kişi hakkında tutanak düzenledi. Aynı işletmede 4 Eylül günü yapılan baskında da oyun oynandığı için tutanak tutulması nedeniyle geçici olarak faaliyetine son verilmesi için işlem başlatıldı.

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