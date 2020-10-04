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Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı

DHA

Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı


Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde nikahtan çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği cipin hatıra fotoğrafı için toplanan kalabalığın arasına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Amirallik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek AcarMurat Deniz çiftinin nikahına katılan Hasan Aksoy (64), nikahtan sonra 67 AAY 309 plakalı cipine binerek kültür merkezinden ayrılmak istedi. Hasan Aksoy'un kontrolünü kaybettiği cip seyir halindeki 67 ABK 715 plakalı cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdi. Sahil bandında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat ile yakınlarının arasına giren cip 2 kişiye çarptı. Hakinar Deniz (57) ve Emel Makaracı(47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Hakinar Deniz ile Emel Makarcı'yı hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gelin Melek Acar ise gözyaşlarını tutamadı. 
Sürücü Hasan Aksoy, aracın bir anda hareket ettiğini ve frene basmasına rağmen durduramadığını söyledi. Aksoy, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. 
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI 
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracı ile hareket eden Hasan Aksoy´un bir anda yola çıktığı siyah renkli bir cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdiği, sahil bandına girdiği sırada bir çocuğun son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-10-04 18:59:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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