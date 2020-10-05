Cami ve Kuran Kurslarına desteklerinden dolayı teşekkür

Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle ziyaret etti.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Müftü Aydın Bostancı nezdinde tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, camilerin eksikliklerinin giderilmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceklerini ifade etti.
Cami ve Kur’an Kurslarına verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Başkan Tekin’e teşekkür eden Müftü Bostancı, başkan Tekin'e ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.