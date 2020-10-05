Demirtaş, Mimarlar Gününü kutladı

Zonguldak Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Dünya Mimarlar Günü'nü kutladı.

Zonguldak Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanı Turhan Demirtaş, Dünya Mimarlar Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Demirtaş, bu yıl kutlanacak Mimarlar Günü temasının ‘Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru’ olduğunu duyurdu. Turhan Demirtaş’ın gönderdiği açıklama şu şekilde: “Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Habitat Günü olarak ilan edilen, her yılın Ekim ayının ilk pazartesi günü ülkemizde mimarlık, habitat ve konut günü olarak kutlanıyor. 1985 yılından bu yana her yıl değişik temalarla kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nün bu yıl teması, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından “Daha İyi Bir Kentsel Geleceğe Doğru” olarak belirlendi. Tema özünde, kentsel ve mimari tasarım süreçlerinin; çağdaş, bilimsel araştırmalar rehberliğinde, uzman katkılarıyla ve toplumsal, yerel katılımlarla desteklenmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu yaklaşımın, katılımcı, yapıcı tartışmalarla, günümüz olanaklarıyla ve yenilikçi yöntemlerle yaşama taşınabilmesi, sağlıklı ortak geleceğimiz açısından çok önemlidir, hatta olmazsa olmazdır. Zonguldak’ın Mimarları olarak; temel insan hak ve özgürlüklerinde hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere, mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi, daha iyi bir kentsel gelecek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte, el ele, sağlıklı ve mutlu kentlerde yaşamamız dileğiyle, Mimarlarımızın ve tüm Zonguldaklıların “Dünya Mimarlık Günü’nü” kutluyoruz.”

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