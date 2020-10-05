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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti

DHA

Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta maden ocaklarında çalışan işçilerde, son zamanlarda artan vaka sayıları alınan tedbirlerle azalmaya başladı. Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda 25 işçinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü, temas eden 150 işçinin de filyasyon çalışması kapsamında evlerinde karantina altında olduğunu söyledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait maden ocaklarında denetimler arttırıldı. GMİS, özel ve kurum yetkilileri sorumlu oldukları maden ocaklarında işçileri tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Geçen aya kadar maden işçilerinde artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayısı, Ekim ayı başından itibaren azalış eğilimine geçti. TTK'da 50'ye kadar yükselen vaka sayıları yarı yarıya düştü. TTK'da görevliler, sık sık maden işçilerinin yer altına indiği asansör, giyinme odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarını dezenkfekte ediyor. İşçilerin ateşleri ölçülüyor ve herhangi bir sağlık problemi olanlar iş yeri hekimlerince muayene ediliyor. 
25 MADENCİ TEDAVİ ALTINDA
Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin çalıştıkları ocaklarda tedbirlere uyduğunu söyledi. Yetkililerle birlikte işçileri koronavirüsten korumaya çalıştıklarını ifade eden Yeşil, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs sayılarındaki artışlar hepimizin dikkatini çekmişti. Yetkililer ne kadar tedbir alsa da sonunda sorumluluk halkımıza düşüyor. Alınan bir dizi tedbirler etkisini gösteriyor. Bizim de sayılarımız gözle görülü miktarda düştü. Alınan tedbirlerin işe yaradığını görüyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Havzamızda 25 karantinamız 150 tanede filyasyon ekibimizin belirlediği karantina sayılarımız var. Bu sayıların ikinci haftası bitmek üzere. Çok şükür hastanede yatan arkadaşımız yok. Hepsinin sağlık durumları iyi. Şu an itibariyle can sıkıcı bir durum yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-05 14:48:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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