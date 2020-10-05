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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

İHA

Devrek Kaymakamlığı tarafından durumu olmayan öğrenciler için tablet bağış kampanyası düzenlendi.

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

Devrek Kaymakamlığı tarafından durumu olmayan öğrenciler için tablet bağış kampanyası düzenlendi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından maddi durumu olmayan öğrenciler için tablet kampanyası düzenlendi. Durumu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet bağış kampanyası organize ettiklerini belirten Kaymakam Ümit Altay,” Tüm hemşerilerimizin, özellikle de iş insanlarımızın ve Devrekli gurbetçi vatandaşlarımızın bu anlamda katkılarını bekliyoruz. Maddi olarak katkıda bulunamayanlardan da ricamız bu duyuruyu paylaşarak kampanyamıza destek verebilirler. Arzu edenler doğrudan tablet alarak Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de teslim edebilirler.
Bu kampanyaya destek verenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek verecekler için hesap numaraları görselde yer almaktadır" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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