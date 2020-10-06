El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metreden uçtu

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Zonguldak'ta bir gencin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metreden uçuruma yuvarlandı. Otomobil denize metreler kala ağaç dallarına takılarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 04.30 sıralarında Zonguldakİstanbul karayolu BEÜ Tıp Fakültesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alaplı ilçesinden yola çıkan bir genç, olayın yaşandığı bölgede Renault marka aracını park ederek inmek istedi.

Bir süre dışarıda dolaşan genç aracının uçuruma yuvarlandığını görünce şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilin denize metreler kala ağaç dallarına takılarak durduğunu fark etti.

Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.

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