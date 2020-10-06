(Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı

İHA

(Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı

Zonguldak'ta kentin sosyal ve ekonomik hafızasında önemli yer edinen endüstri yapılarının, görsel önemlerine, dönemlerine ait niteliklerine ve şehrin ensütriyel tarihine dikkat çekmek amacıyla atıl vaziyetteki eski lavuar binası ve atölye binalarının işlev kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı.
Proje kapsamında, Üzülmez mevki'inde Üzülmez Eski Lavuar Binası ve Eski Atölye Binasına işlev kazandırılması planlanıyor. Proje ile Zonguldak'ın kent belleği ve kent hayatını zenginleştirmek, kentin endüstriyel mirasının deneyim turizmine kazandırılması amaçlarına hizmet edecek şekilde proje konusu alanın yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor.
İl Özel İdaresi ve BAKKA arasında imzalanan protokol ile çalışmalara başlayan projede açık otopark, kent parkı, çocuk oyun alanı, peyzaj alanları, gezi tüneli, etkinlik alanları, meydanlar, derebaca deneyim yolu, kültür atölyesi, müzerestoran, jeopark müzesi gibi alanlar oluşturulacak. Projenin toplam bütçesi 19 milyon 715 bin 15,98 TL olarak açıklanırken BAKKA destek tutarı ise 9 milyon 998 bin 732,09 TL olarak açıklandı.

"Katma değer sağlayacak bir proje"
Dünya Mühendislik Firma Genel Müdürü Hacı Mehmet Gençer, projeye ilişkin detayları İHA'ya açıkladı. Gençer, projeyi hayata geçirerek halkın kullanıma sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek şöyle dedi:
"Zonguldak Özel İdaresi ile BAKKA arasında imzalanan bir protokol ile inşallah hayata geçirilecek. Bu projeyi de yapmak Dünya Mühendislik olarak bize nasip oldu. Bugüne kadar yaptığımız birçok eserde olduğu gibi bu eseri de gerek Karabük'ü gerekse Safranbolu'yu en iyi şekilde temsil edip gerek katma değer sağlayabilecek büyük bir proje. Yaklaşık 20 milyon liralık bir proje. 1.5 yıl süresi var. Orada TTK'ya ait 16 dönüm bir arazi var. Arazi İl Özel İdaresi ile yapılan anlaşmayla biri lavuar diğeri de atölye binaları olmak üzere eski eser birisi 110 yıllık, birisi 109 yıllık binalar. Bunların restorasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Kış dönemine giriyoruz. Yapılması gereken imalatlara başladık. Yaz dönemine kadar işi toparlayıp sene sonunda açılışını yapmak için gayrette bulunuyoruz. Bu bölümler eskiden TTK'ya ait kömür yıkama ve işleme tesisleriydi. Yeni işlevlendirme ile özellikle kömür üzerine müze olarak kullanılacak. Restoran, servis alanları, çok amaçlı konferans salonları ve fuaye alanı ile işletme tarzında geniş bir rekreasyon alanı var. Geniş kapsamlı bir proje. İnşallah elimizden gelen gayreti gösterip, tamamlayıp teslim edip halkımızın da kullanabileceği bir projeyi hayata geçirmenin gayretini gösteriyoruz. Zamanında bitirelim işimizi temiz bitirelim. O konuda en büyük düstrumuz budur. Vaktinde bitirelim ama doğru ve eksiksiz bitirelim. Erken bitme ihtimali var. Özellikle ödenekleri ayrılmış işler. Ödenekle alakalı sıkıntılar yok. Pandemi sürecinde alakalı konularla alakalı sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah pandemi de dünyadan bir an önce gündemden silinir. Bir sorun olmazsa vaktinden erken bitebilir ama bizim sözümüz vaktinde bitirmektir. Şu anda yaklaşık 14 kişi ile başladık. Ortalama 3540 kişi ile bitirilebilecek proje. Çok yoğun mekanik ve elektrik projeleri var. İmalatları var. Restorasyon konusunda deneyimliyiz. Ekiplerimiz var. Bu konuda onlara güveniyoruz. Allah'ın izniyle inşallah burayı bitirip teslim edip halkın hizmetine açacağız."
Üzülmez Kültür Vadisi koruma alanında Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen ve mimarlık alanının en önemli ödüllerinden biri olan Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde koruma dalında ödül kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıtadan fırınlara gramaj baskını
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara gramaj baskını
Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş
YEREL HABERLER Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metreden uçtu
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metreden ...
9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanığa, tahrik indirimiyle 21 yıl hapis
YEREL HABERLER 9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanığa, tahrik ...
Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi
YEREL HABERLER Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi
Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolunda 263 madencinin ismini uzayda yaşatacaklar
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolunda 263 ...
Liman arkasında kayalıklardan düştü
YEREL HABERLER Liman arkasında kayalıklardan düştü
Kdz.Ereğli Belediyesi’nden uzaktan eğitime katkı
YEREL HABERLER Kdz.Ereğli Belediyesi’nden uzaktan eğitime katkı
Küçük çaplı yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Küçük çaplı yangın paniğe neden oldu
Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti
YEREL HABERLER Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine ...
İncirharmanı’nda altyapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İncirharmanı’nda altyapı çalışmaları tamamlandı
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
YEREL HABERLER GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Demirtaş, Mimarlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Demirtaş, Mimarlar Gününü kutladı
Cami ve Kuran Kurslarına desteklerinden dolayı teşekkür
YEREL HABERLER Cami ve Kuran Kurslarına desteklerinden dolayı ...
Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı
YEREL HABERLER Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı
(Özel) Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek Çizdiği karikatürler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı
YEREL HABERLER (Özel) Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü ...
Endüstri mirası seminerleri tamamlandı
YEREL HABERLER Endüstri mirası seminerleri tamamlandı
Kazlarına çocukları gibi bakıyor
YEREL HABERLER Kazlarına çocukları gibi bakıyor
Önce araca sonra yayalara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Önce araca sonra yayalara çarptı: 3 yaralı
Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına ...
Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Nikahtan çıktı cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına ...
Polisten okey oynanan kıraathaneye baskın
YEREL HABERLER Polisten okey oynanan kıraathaneye baskın
Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X