200 kişinin çalıştığı fabrika geçici süreyle kapatıldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan bir fabrikada işçilerin korona virüse yakalanması nedeniyle üretime geçici süreyle ara verildi.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında işçilerin bazılarında korona virüs tespit edildi. Fabrikada üretim geçici süreliğine durduruldu. 200 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında filyasyon çalışmaları nedeni ile işçiler tedbir amaçlı karantina altına alındı. Fabrika yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

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