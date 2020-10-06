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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan Nazım Dursun isimli vatandaş evinde ölü bulundu. 2 gündür kendisinden haber alınamayan Dursun’un yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve gelip kapıyı çaldıklarında cevap alamayınca Kilimli itfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri evinin camından içeri girdi. Nazım Dursun’un cansız bedeniyle karşılaşan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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