Emniyet kemeri hayat kurtardı: 3 yaralı

ZonguldakAnkara yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ZonguldakAnkara karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada 67 DV 201 Peugeot marka araç ile 06 BZV 127 plakalı Iveco markalı araç çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden çıkarak kamyonette bulunan bir kişi ile diğer araçta bulunan araç sürücüsü ve yanındaki vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler tarafından her iki araçta bulunan yaralılar 39 yaşındaki Berkant Y., 31 yaşındaki Cem Ö. ve 33 yaşındaki Uğur Ö. ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş araçta bulunan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kemerlerinin takılı olmasının ise hayatlarını kurtardığını söyledi.

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