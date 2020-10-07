Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi

İHA

Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi

Zonguldak’ta KOM ekiplerince yasa dışı tütün satışına yönelik yapılan operasyonda 380 kilogram tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı tütün satışına yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde bir iş yerinde 380 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. İş yeri işleticisi A.K. isimli şahsa 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, ele geçirilen tütün imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi döneminde mutfak harcamaları binde 8 oranında arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde mutfak harcamaları binde 8 oranında ...
Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi
YEREL HABERLER Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem ...
Alaplı Fen Lisesi açılması için onay çıktı
YEREL HABERLER Alaplı Fen Lisesi açılması için onay çıktı
Posbıyık “Erdemir’ın yanıt vermesi sevindirici”
YEREL HABERLER Posbıyık “Erdemir’ın yanıt vermesi sevindirici”
Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu
YEREL HABERLER Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu
Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu
YEREL HABERLER Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu
Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Posbıyık su ürünleri kooperatifine tepki gösterdi
Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü
YEREL HABERLER Milletvekili Polat Türkmen'in acı günü
Kestane toplamaya gittiği dağda kayboldu
YEREL HABERLER Kestane toplamaya gittiği dağda kayboldu
Kilimli'de tabletler öğrencilere teslim edildi
YEREL HABERLER Kilimli'de tabletler öğrencilere teslim edildi
Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay yolcusu Gece gündüz çalıştılar, madende ölen 263 işçiyi cep uyduda yaşattılar
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5 santimetrelik ilk cep uydusu uzay ...
Türkiye'nin ilk cep uydusu uzayda 4 yıl 8 ay görev yapacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusu uzayda 4 yıl 8 ay görev ...
Bahçede yakılan ateş samanlığı küle çevirdi
YEREL HABERLER Bahçede yakılan ateş samanlığı küle çevirdi
Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu
Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi
Emniyet kemeri hayat kurtardı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet kemeri hayat kurtardı: 3 yaralı
Akaryakıt istasyonunda yangın paniği
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda yangın paniği
Alan, ‘Tüm enerjimizi şehir için harcıyoruz’
YEREL HABERLER Alan, ‘Tüm enerjimizi şehir için harcıyoruz’
Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın iddiasını Adli Tıp Kurumu raporu yalanladı
YEREL HABERLER Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın ...
Evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinde ölü bulundu
200 kişinin çalıştığı fabrika geçici süreyle kapatıldı
YEREL HABERLER 200 kişinin çalıştığı fabrika geçici süreyle ...
(Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 milyon lira bütçeli Üzülmez Kültür Vadisi Projesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER (Özel) 110 yıllık tarih yeniden hayat bulacak 19 ...
Zabıtadan fırınlara gramaj baskını
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara gramaj baskını
Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş
YEREL HABERLER Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X