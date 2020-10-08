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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak, taş kömürünün ardından doğal gazıyla enerji üssü olacak

DHA

Zonguldak, taş kömürünün ardından doğal gazıyla enerji üssü olacak


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın, 175 kilometre açığında bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle taş kömürünün ardından doğal gazıyla da Türkiye'nin enerji üssü olacağını söyledi.
Zonguldak'ın yaklaşık 85 mil açığında bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin daha da artması için 'Fatih-1' sondaj gemisiyle çalışmalar sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cumartesi günü kente yaptığı ziyarette, 'Kanuni' gemisinin de Karadeniz'de doğal gaz ve petrol arayacağını açıklaması, kentte yaşayanları heyecanlandırdı. Zonguldak açıklarındaki doğal gazın, kentin kalkınmasına da katkıda bulunacağını düşünen halk, çalışmaları ilgiyle takip ediyor.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın, taş kömürü üretimiyle ülke sanayisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Zonguldak'ın doğal gaz keşifleriyle yeni enerji üssü olmaya aday olduğunu kaydeden Yeşil, "Doğal gazın Zonguldak açıklarında bulunması kentimiz adına sevindirici bir olay. Tabi bunu Zonguldak kenti adına ve Zonguldak çıkarları adına değerlendirmek lazım. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri TTK adı altında Türkiye ekonomisine verdiğimiz katkılar ortadır" dedi.
'YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDE HÜKÜMETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ' 
Bugüne kadar maden işçilerinin ülke ekonomisine kattığı değerin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatan Yeşil, "Yerin altındaki cevheri yeryüzüne çıkarıp ekonomiye katma anlamında ülkenin o zor günlerinde ülkeye, millete faydalı olması adına biz çok bedeller ödedik. Bu ömrün dışında doğal gazın da bölgemizde çıkması Zonguldak ve ülkemiz için sevindirici bir olay. Bizlerin temennisi doğal gazın Zonguldak üzerinden ülkeye dağıtılması konusunda bir açıklama yapmıştım. Sadece bizimle değil, siyasetle sivil toplum örgütleriyle ve halkla bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Çok bedeller ödemiş Zonguldak´ın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ülkemiz ve Zonguldak için yapılacak yerli ve milli üretim çalışmalarında ülkemizin, hükümetimizin hem de bölge halkının yanında olacağız" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-08 09:38:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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