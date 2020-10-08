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EMKO güneşten tüketiyor, ülke için üretiyor 16 bin metrekarelik alanda, fabrikanın elektriği güneş enerjisinden üretilecek Firma, kurulu bulunduğu beldenin doğal gaz şebekesine sponsor oldu

İHA

EMKO güneşten tüketiyor, ülke için üretiyor 16 bin metrekarelik alanda, fabrikanın elektriği güneş enerjisinden üretilecek Firma, kurulu bulunduğu beldenin doğal gaz şebekesine sponsor oldu

Zonguldak'ta panel radyatör ve kombi üreten EMKO firması, 17 milyon lira maliyetle 16 bin metrekarelik fabrika alanına güneş paneli sistemi kurdu. Firma, üretimlerinde kullanacağı elektriğin önemli kısmını güneş enerjisinden elde edecek. Kurulan sistem 10 gün içerisinde elektrik üretimine başlayacak.
Bakacakkadı beldesinde 32 bin metrekarelik alanda kendi markasıyla ürettiği kombinin yanı sıra panel radyatör, havlupan ve kazan sistemleri üreten EMKO Isı, yeşil enerjiye katkı sağlamak amacıyla yeni bir atılım gerçekleştirdi. Kendi sektöründe bölgede öncülük yapan firma, çatı tadilatlarıyla birlikte 17 milyon liralık yatırım yaptı. Üretimlerin yapıldığı fabrikaların çatılarına kurulan güneş paneli sistemi ile yıllık 4 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.
Yeşil enerjiye geçen dev fabrika, yenilenebilir enerji ile ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

EMKO; gelişen teknolojiye uyum sağlıyor
EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, kurulan sistem ile yeşil enerjiye geçtiklerini belirtti. Günay, birçok firmanın da ilerleyen süreçlerde yeşil enerjiye geçeceğine inandıklarını belirterek şöyle dedi:
"Biz EMKO firması 23 bin metrekare kapalı toplamda 32 bin metrekare alan üzerine kurulu bir işletmeyiz. 23 bin metrekare kapalı alanın güneş alabilecek olan kısımları 16 bin metrekare. Bu alanda güneş panelleri ile elektrik ihtiyacımızın yaz aylarında yüzde 100'ünü kış aylarında da yüzde 50'sini karşılayabilecek durumdayız. Bölgemizin en büyük güneş panel sistemi Ankara'da kurulu bir firma tarafından yapıldı. Maliyeti yaklaşık 17 milyon civarındadır. Bizden sonra da birçok firmanın bu işi yapacağına inanıyoruz. Teknoloji geliştikçe EMKO olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz."

Fabrikanın bulunduğu beldeye doğal gaz getirdiler
EMKO Isı firması, fabrikada kullanılacak elektriği üreten güneş panelleri sisteminin yanı sıra beldeye doğal gaz getirdi. 112 bin 750 dolar maliyetle ilgili firma tarafından beldeye tarafından doğal gaz şekebesi kurulacağını söyleyen Yusuf Günay, "Biz bu yıl içerisinde yalnız güneş paneli sistemi kuran firmaya bu işi 13 milyon liraya yaptırdık. Bizim yapacak olduğumuz çatı güçlendirme işleri vardı. Bakacakkadı beldesinde doğal gaz yok. Biz buradan bir ara gitmeyi düşündük. Onu da 112 bin 750 dolar vererek doğal gaz firması ile beldenin tamamına ve kendimize de doğal gaz getiriyoruz. Bizim bu bölgemizden olan vekillerimiz bu işi yapamadılar, yapmadılar. Ama böyle bir sistem de Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz da bize yardımcı oldu. Öylelikle kömürden de kömürün isinden, sisinden, tozundan da Bakacakkadı'nın korunacağına daha temiz bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Yabancı yatırımcı yeşil enerji ile bize güvenecek"
Pandemiye rağmen EMKO Isı'nın ihracatlarına devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, fabrikanın yeşil enerjiye geçmesiyle birlikte yabancı yatırımcının önemine dikkat çekerek şöyle dedi:
"İhracatlarımız devam ediyor. Yabancı firmalar, yabancı devletler bizi böyle son sistem bir enerji ile işletmemizi görünce bize daha çok güveneceklerine inanıyoruz. Onlar da öyle istiyorlar. Bu sene sonunda da iki yatırımı da gerçekleştireceğiz. İnşallah bizden sonra bizim bölgemizde Zonguldak'ta bunu yapacak olan birçok firmanın daha olacağına inanıyoruz."
Öte yandan güneş panelleri ile üretilecek olan elektriğin 10 gün içerisinde faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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