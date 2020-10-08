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(Özel) Köylüler, meranın tapulu araziye eklendiği iddiasıyla tepki gösterdi

İHA

(Özel) Köylüler, meranın tapulu araziye eklendiği iddiasıyla tepki gösterdi

Zonguldak’ta yıllardır köylünün mera olarak kullanılan arazinin tapusunun farklı ölçülmesine köylüler tepki gösterdi. Vatandaşlar arazinin tapusunun ilgili kurum tarafından düzeltilerek tekrar eski haline döndürülmesini istedi.
Zonguldak merkeze bağlı Eceler Köyünde özel bir şahsa ait olan arazide köylünün mera olarak kullanıldığı ve dere, çeşme ve piknik alanın da tapuda gösterilmesi sonrası köylü halkı duruma tepki gösterdi. Yıllarca parsel alanının dışında olan ve halkın sürekli kullandığı dere ve çeşmenin de tapulu arazinin içerisinde gösterilerek ölçülmesine tepki gösteren köylü, yapılan yanlışlığın ilgili kurum tarafından bir an önce düzeltilmesini istedi.
Arazinin eski sahibi iş adamı Ercan Kartal, tapuda bir yanlışlık olduğunu ifade ederek yapılan yanlışın düzeltilmesini istedi. 20042005 yılında arazinin kendisinde olduğunu ifade eden Kartal, “20042005 yılında bir arazi satın aldım. Bu işletme tavuk çiftliğiydi. Buranın tapusu ve işletmesi de bana aitti. Yanı başında olan yer ayrı bir parseldi. Aldığımda 45 dönüm civarındaydı. Ben aldıktan sonra araziden tapu geçti. Tapular elimize geldiğinde sadece dönümü yazıyor fakat krokileri yok. Biz burayı satmak zorunda kaldık. Burayı alan arkadaş haklı olarak buraya kadastro getirmiş vatandaşta köylünün kullanma yeri olan merası tapunun içine girmiş hatta dere bile tapunun içinde yer alıyor. Burada tapuda bir yanlışlık var. Köylüler burada bu duruma itiraz etmiş burası bizim demiş. Mal sahibi haklı olarak ben karışmam ben burayı parayla aldım. Bizde bu durumu itiraz ediyoruz. Burası köylünün kullanma yeri tapuda bir yanlışlık olmuş buranın düzeltilmesini istiyoruz. Ayrıca burayı yapan arkadaş Zonguldak’ta bir esnaf yapan arkadaş burası birinci derece tarım arazisi toprak koruma kanunu diye bir kanun var bunu burada yapamaz ayrıca dere izinsiz yatağını doldurmuş buraya ne yaptığı çok önemli değil izinli yapması gerekirdi. Ben birinci derece tarım arazisinin böyle kullanılmasına karşıyım ve şikayetçiyim. Buradan Milli Emlak Müdürlüğüne, Zonguldak Valiliğine, Çevre Şehircilik Bakanlığına ve Tarım Bakanlığına şikayette bulunuyorum” şeklinde konuştu.
Yıllardır kullanılan alanın bir yanlışlık sonrası kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Ahmet Kartal, “Bizim çocukluğumuzda burası meraydı. Şu alanda da çeşmemiz var onu da kapatmışlar. Buradaki bütün topraklar hep dere yatağına dökülmüş. Biz mal sahibini suçlamıyoruz tapuda neyse onu yapmış ama burada bir yanlışlık var. Alırken gösterdiler senin sınırın burası buna rağmen hiç köylüye sormadan bu hafriyatı yapmış. Bu yanlışlığın düzeltilmesi lazım” dedi.
Bağda bahçede çalışan insanların o çeşmeyi kullandığını ifade eden Aydoğan Bayram, “Çocukluğumuzun geçtiği yerler burası burada köylüler olarak bağda bahçe çalışan köylünün kullandığı çeşme vardı onu dahi kapatmışlar. Burada gerçekten bir yanlışlık var. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Bu derelerde bizim çocukluğumuz geçti gerçekten çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

Köylüden muhtara “destek olmadı” iddiası
Yaşanan gelişmelerin ardından yıllardır kullandıkları alandaki yanlışlığın düzeltilmesini beklerken Kalaycıoğlu Köyü Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu’nun kendilerine destek olmadığını söyleyen köylüler, muhtara da tepki gösterdi.
Muhtarın kendilerini su ve elektrik kesmeyle tehdit ettiğini ifade eden Alaattin Öztürk, “50 seneden beri bu köyde yaşıyorum. Bundan önce hiçbir muhtarda böyle bir şey yaşanmadı. Muhtar Kalaycıoğlu, suyumuzu ve elektriğimizi kesecek oluyor. Elektrik ve su ile bizi tehdit ediyor. Biz Çukurören köyü muhtarlığına ait olduğumuz için tapular her şey bende benim dediğim olur diyor. Biz çok mağduruz dedelerimizden gelen yeri satıyor. Bizi resmen aşağılıyor. Çocuk değiliz bizi kışkırtıp çoluk çocuğumuzu perişan etmeye çalışıyor” dedi.
Arazinin köylü tarafından kullanılmaktan vazgeçilmesi yönünde baskı ve tehditler ettiğini iddia eden Erdoğan Sağlam, “Burada küçük yaştan beri çobanlık yapıyorduk. Hayvanlarımızı otlatıyorduk. Bu araziyi yıllardır köylü kullanıyordu. Bu yanlışlığın düzeltilmesi yönünde tepkilerimiz oldu. Biz muhtardan destek beklerken tehditleriyle karşılaştık. Buraların kendisine ait olduğunu ve istediğini yapabileceğini söyledi. Hatta su hattıyla ilgili bile kesebileceğini söyledi. Biz mağduruz. Destek beklerken tersi yönde tepkiler gördük. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.
Yaşanan iddialar üzerine İHA muhabirinin ulaştığı Kalaycıoğlu Köyü Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu, "Köylü halkının arazi ile ilgili iddia ettikleri olay doğru. İtiraz süresi bitti. Ben kimseyi tehdit etmedim. Baskı yapmadım. Böyle bir şey yok. Köy tüzel kişiliğine ait bir arazi. Ben kendi başıma bir hareket yapamam. Bir şey yapacak olsam bile Kaymakamlık aracılığıyla yapabilirim. Bu arazi köy tüzel kişiliğine ait bir arazi. Onlara ait burada bir arazi yok. İddialar doğru değil" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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