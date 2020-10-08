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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu, ekipler buldu

DHA

Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu, ekipler buldu


Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Rahmi Gegekoğlu (67), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Çaycuma'ya bağlı Hacıosmanlar köyünde yaşayan Rahmi Gegekoğlu, önceki gün kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Gegekoğlu'ndan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Gegekoğlu, sabah saatlerinde ekipler tarafından ormanlık alanda otururken bulundu. Gegekoğlu, ormanda kaybolduğunu, kendisini arayanların bulacağına inanarak, oturup, beklediğini söyledi. Gegekoğlu sağlık kontrolünün ardından evine götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ
2020-10-08 14:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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