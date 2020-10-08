Kaymakam Çorumluoğlu, Türk Metal'i ziyaret etti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan’ı ziyaret etti.

Başkan Ercan ile birlikte Şube Sekreteri Yakup Yılmaz ve Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina’nın, sendika girişinde karşıladıkları Kaymakam Çorumluoğlu, Başkan Ercan ile bir süre görüştü. Nezaket içerikli gerçekleşen ziyarette, Çorumluoğlu ile Ercan’ın, güncel konular üzerinde sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

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